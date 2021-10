Europlasma : Le pro des torches à plasma Europlasma met en lumière sa diversification dans la défense

(BFM Bourse) - Florence Parly, ministre des Armées, s'est déplacée lundi sur le site des Forges de Tarbes, l'ex-Tarbes Industry repris cet été par Europlasma. Une acquisition qui permet au groupe d'internaliser l’usinage des pièces constituant ses torches à plasma, tout en diversifiant ses activités vers le secteur de la défense.

Le titre Europlasma fait partie des valeurs françaises qui se distinguent mardi sur fond de présentation du plan d'investissement France 2030, qui fait la part belle aux industries de pointe. D'autant que le groupe a bénéficié, lundi, d'une visite ministérielle mettant en lumière un nouveau pan de son activité, à partir de la reprise récente des Forges de Tarbes.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le conseil d’administration d'Europlasma et l'ensemble des salariés du groupe "ont été honorés" par la visite, lundi, de la ministre des Armées Florence Parly, sur le nouveau site des Forges de Tarbes. Madame Parly "s’était personnellement impliquée dans la reprise de l’usine" par Europlasma, rappelle le groupe. Elle a également souligné l’importance du sauvetage de l'ex-Tarbes Industry, qui produit grâce à un savoir-faire unique en matière de forgeage, traitement thermique et usinage des métaux des éléments destinés à de grands industriels de la défense terrestre, notamment le forgeage de corps creux de grand diamètre.

Le site fabrique par ailleurs des pièces constitutives des torches à plasma d'Eurplasma (à titre d’exemple, le four additionnel de l’usine de traitement des déchets d’amiante Inertam nécessite la fabrication de quatre torches à plasma, quand celui d’une usine de grande capacité (50.000 tonnes/an) en requiert une quinzaine).

Réduction de l'empreinte carbone

En intégrant cette production, Eurpasma compte optimiser ses coûts de fabrication et en retour mieux répondre aux sollicitations d’industriels souhaitant réduire sensiblement leur empreinte carbone grâce à la torche à plasma avec une réactivité et une compétitivité accrues.

Le groupe a rappelé son intention d'investir près de 10 millions d’euros sur le site des Forges de Tarbes au cours des prochaines années. À plus long terme l'ambition est de diversifier les activités de Tarbes Industry avec la création d’une filière complète de production et de transformation en produits finis d’aluminium ou d’aluminium-composite moins carbonés à destination des secteurs de l’énergie, de l’automobile et de la défense.

L’émergence de ce nouveau projet industriel permet ainsi "de redonner des perspectives à ce site clé pour l’industrie de la défense française et de diversifier ses activités, consolidant la pérennité et les emplois dans la région", indique l'entreprise.

En Bourse, le titre Europlasma profitait malgré le repli du CAC d'un gain de 2,04% à 0,32 euro vers 16h15.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse