Europlasma : La technologie d'Europlasma pourrait éviter la formation des boues rouges dans la production d'aluminium

(BFM Bourse) - Le titre du spécialiste français du traitement des déchets dangereux accélère, alors que sa filiale chinoise a réussi à traiter les scories d'aluminium grâce à un nouveau procédé. Ce qui pourrait permettre de recycler ces déchets de l'industrie de l'aluminium jusqu'ici non valorisés et potentiellement dangereux.

Le groupe Europlasma, expert français des solutions de dépollution, continue à décliner ses technologies dans le recyclage ou la valorisation de différents déchets industriels ou économiques. La firme a annoncé lundi soir le succès de la campagne de tests pour le traitement et la valorisation des scories d’aluminium, menée sur son four pilote équipé d’une torche plasma, développé dans son centre R&D en Chine. "Europlasma a ainsi démontré la possibilité de transformer, avec son procédé innovant, des déchets ultimes d’aluminium, dont la toxicité est avérée, en une matière première de haute valeur et inoffensive", fait valoir l'entreprise, en plein redressement opérationnel après être passée par la case redressement judiciaire. Son cours de Bourse en profite, reprenant 9,89% à 0,099 euro vers 15h15 mardi.

Les tests réalisés en partenariat avec l’Université Hangzhou Dianzi ont démontré -à l’échelle préindustrielle- l'intérêt de ce nouveau procédé permettant de supprimer les éléments dangereux (nitrures, composés chlorés et fluorés) des déchets pour en isoler l'alumine d’une pureté supérieure à 70%. En d’autres termes, "ce matériau issu du recyclage des crasses d’aluminium, pourra être utilisé en substitution totale ou partielle de matières premières vierges", notamment dans des matériaux réfractaires ou comme additif dans de nombreuses applications.

Europlasma estime ainsi que ce nouveau procédé permettra à la fois d’éliminer un déchet présent en grande quantité dans l’industrie du recyclage de l’aluminium (et potentiellement dangereux dès lors qu’il est mis en présence d’eau) et de réduire l’extraction de matières premières et la création de co-produits indésirables (tels que les boues rouges).

Un marché chinois colossal

Le groupe souligne que ce jalon s’inscrit dans la continuité de ses développements récents en Chine, ouvrant la voie à une première commande d’une usine de traitement des déchets d’aluminium dans le cadre de la lettre d'intention (LOI) signée avec un métallurgiste de la province de Jiangxi. La capacité de cette unité de traitement de 30.000 tonnes de déchets d’aluminium par an pourra en outre "être rapidement portée à 150.000, puis 300.000 tonnes, après optimisation du procédé".

Selon cet accord, Europlasma interviendra en qualité de fournisseur de technologie, maître d’œuvre de la construction du cœur du procédé, et pourra éventuellement prendre part à l’exploitation de l’unité. Les sources de revenus seraient ainsi maximisées avec d’un côté la vente des solutions plasma et de l’autre la vente des produits d’alumine recyclée issus du traitement et la collecte de la redevance liée à l’élimination d’un déchet dangereux.

Concernant la taille du marché chinois, l'entreprise indique qu'il y est produit jusqu’à 2 millions de tonnes de scories d’aluminium, sans solution de recyclage, sans compter les quantités héritées du passé (estimées à plusieurs dizaines de millions de tonnes) qui doivent être stockées à l’abri du ruissellement.

Deux années de R&D

"C’est un succès majeur pour Europlasma et ses solutions de traitement des déchets dangereux par des applications de la torche plasma. Ces résultats sont le fruit de près de deux années de recherche et de développement avec les scientifiques de l’Université d’Hangzhou. Malgré un contexte sanitaire compliqué, le planning a été respecté et les résultats escomptés sont au rendez-vous. Ils démontrent la pertinence de la démarche initiée en 2019 et s’inscrivent dans la stratégie du groupe de développer une filière globale du recyclage des déchets d’aluminium", a déclaré Pascal Gilbert, directeur général de la filiale chinoise Europlasma Environmental Technology (EET).

"Au-delà du champ d’application considéré, ce développement illustre l’ambition du groupe Europlasma de développer un concept de traitement systémique des impacts environnementaux d’une industrie donnée dès lors que ce nouveau procédé est frugal en énergie, économise les matières premières, et supprime la toxicité des rejets et résidus ultimes d’une industrie (Aluminium) clef pour le futur", a-t-il ajouté.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse