Europacorp : Cession des parts dans Studios de Paris

(CercleFinance.com) - Europacorp annonce la cession, avec les associés Front Line et Euromedia, de leurs parts dans Studios de Paris à Eagle Pictures France, société contrôlée par Tarak Ben Ammar, associé historique des Studios de Paris, pour une valeur d'entreprise de 33 millions d'euros.



'Ces neuf studios d'une surface totale de 9.725 m2 vont profiter des synergies offertes par Eagle Pictures, société de production et de distribution cinématographique italienne', souligne le groupe français de production audiovisuelle et de cinéma.



La transaction permet de rembourser la totalité des créances dues aux associés sortants et de payer les parts sociales pour un montant total d'environ cinq millions d'euros à répartir au prorata du montant du capital détenu.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel