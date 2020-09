EURONEXT : Nouvelle opération de swing trading

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné EURONEXT pour les investisseurs actifs.

NB: les opérateurs qui ont suivi notre conseil sur cette même valeur en date du 21 juillet pourront conserver la position, en prenant soin d'ajuster stop et objectif en fonction des présents éléments.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 20 mars et le début d'une réaction de contestation post abdication, le titre de l'opérateur boursier pan-européen a facilement créé de nouveaux points bas croissants, comme les points hauts au demeurant, jusqu'à retracer intégralement les pertes initiales, et à les dépasser rapidement. La reprise d'appui sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange) les 12 et 15 juin, sur englobante haussière a été nette. Depuis, cette courbe de tendance de fond reste en phase d'ascension. Aucun mouvement d'essoufflement de la tendance n'est à relever au sens de notre batterie d'indicateurs mathématiques, en particulier nos indicateurs d'oscillations, de type RSI.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action EURONEXT à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre EURONEXT au cours de 104.900 € avec un objectif à 124.900 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 95.900 €.

Le conseil EURONEXT Positif 104.900 € Objectif : 124.900 € Potentiel : +19.07 % Stop : 95.900 € Résistance(s) : 125.000 Support(s) : 100.000 / 96.600 / 89.600

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime