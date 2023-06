Euronext : La Bourse Euronext liquide ses parts dans la chambre de compensation LCH

(BFM Bourse) - L'opérateur boursier paneuropéen a cédé ses parts dans la chambre de compensation LCH SA à une entreprise appartenant au London Stock Exchange.

L'opérateur boursier Euronext a annoncé lundi la vente de ses parts dans la chambre de compensation LCH SA à une entreprise du groupe boursier britannique London Stock Exchange (LSE), poursuivant sa politique de développement de ses activités propres.

Le groupe a annoncé "un accord définitif pour la vente de ses parts, 11,1%, dans LCH SA à LCH Groupe Holdings Limited (+LCH Group+), pour un montant de 111 millions d'euros", quittant le capital de la chambre de compensation, chargée d'assurer la sécurité et le bon déroulement des transactions sur les marchés.

Une transaction effective en juillet

Cette vente "fait de LCH Group l'unique propriétaire de LCH SA", a pour sa part indiqué dans un autre communiqué le groupe LSE, concurrent britannique d'Euronext, auquel appartient LCH Group. "Une fois ce statut renforcé, LCH Groupe entend accélérer davantage l'introduction de nouveaux produits et services auprès des clients à travers LCH SA", a assuré l'opérateur britannique.

La transaction, financée au moyens de "liquidités existantes" a-t-il précisé, doit être effective début juillet.

Euronext, gestionnaire des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan, développe depuis avril 2021, et le rachat de Borsa italiana, ses activités de compensation et met ainsi fin à ses contrats de sous-traitance.

Une plus-value "non sous-jacente d'environ 40 millions d'euros"

Cette vente fait suite à l'annonce mi-janvier de "la résiliation anticipée de l'accord" entre Euronext et LCH SA, concernant les produits dérivés et les contrats dérivés de matières premières, conclu pour 10 ans en 2017.

En procédant à cet achat, LCH Group applique une option contenue dans les termes de vente de 2017 selon laquelle il disposait notamment de la possibilité de racheter les actions d'Euronext dans certaines circonstances où l'accord sur les dérivés était résilié. L'opérateur paneuropéen avait échangé sa participation de 2,3% dans LCH Group contre 11,1% dans la filiale parisienne du britannique.

Dans son communiqué lundi, Euronext prévoit qu'elle "réalisera une plus-value non sous-jacente d'environ 40 millions d'euros", hors activités liées à des produits dérivés, au troisième trimestre 2023.

Lors de ses résultats trimestriels annoncés en mai, Euronext avait vu son bénéfice net reculer nettement après avoir retranché les 36 millions d'euros versés à LCH SA afin de résilier le contrat qui les liait.

