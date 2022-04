Euronext : Credit Suisse entame un suivi à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse entame une couverture sur Euronext avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 96 euros, dans une note d'initiation plus générale sur les grands opérateurs de places boursières européennes.



'Les synergies de l'opération Borsa Italiana de 100 millions d'euros sont bien indiquées et présentent un potentiel de hausse compte tenu des antécédents d'Euronext et de son potentiel chez Euronext Clearing', estime le broker.



'L'action se négocie avec une décote malgré une croissance supérieure, mais la décote devrait s'estomper à mesure que l'intégration progresse, que les synergies se matérialisent et qu'Euronext se désendette', ajoute Credit Suisse.



