Euronext : Bond des volumes au comptant en avril

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé jeudi avoir enregistré une forte hausse de ses volumes d'activité au mois d'avril, une progression particulièrement notable au niveau de ses marchés au comptant.



L'opérateur boursier paneuropéen a fait état hier soir de 60,6 millions de transactions sur ses marchés 'cash' le mois dernier, soit un bond de 70,5% en comparaison avec avril 2019.



En termes de valeur, Euronext a fait état de volumes d'échanges de plus de 192 milliards d'euros sur ses marchés au comptant au mois d'avril, soit une progression de 17,5% d'une année sur l'autre.



D'un mois sur l'autre - c'est-à-dire par rapport à mars - les volumes de transactions s'inscrivent néanmoins en baisse de 48,5%.



Il est vrai que, selon l'AMF, les achats d'actions françaises par des particuliers avaient été multipliés par quatre au mois de mars, dans un volume total multiplié par trois sur fond de crise du Covid-19.



Ce sont ainsi plus de 150.000 nouveaux investisseurs qui ont acheté des actions du SBF 120 au mois de mars, des clients souvent bien plus jeunes (entre 10 et 15 ans de moins) que les investisseurs habituels sur les marchés française.



Sur les marchés des dérivés, qui incluent les dérivés sur actions mais aussi sur les matières premières, quelque 15,5 millions de contrats ont été traités par Euronext le mois dernier, un chiffre en hausse de 26,5% par rapport à avril 2019, mais en baisse de 28% par rapport au mois de mars 2020.



