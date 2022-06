ESSO : Relèvement du stop de protection et de l'objectif de cours

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action ESSO invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

NB: les investisseurs qui auront suivi notre recommandation sur cette même valeur en date du 31/05 pourront conserver la position en prenant soin d'ajuster le stop et l'objectif en fonction des présents éléments.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'extension haussière de l'action depuis le 24 mars doit s'apprécier en superposant d'une part les bougies d'expression d'une mobilisation massive des acheteurs sur une unité de temps (05, 08 et 12 avril, puis 04, 06 et 07 mai) et d'autre part les volumes de transactions, particulièrement nourris. Les consolidations qui succèdent à ces phases d'accélération sont jusqu'au 09 mai courtes, saines, et quasiment à plat, au niveau de la partie supérieure respective des corps des bougies évoquées. La volatilité intense laisse aux investisseurs les plus actifs des possibilités d'entrée à l'approche des moyennes mobiles remarquables, notamment la moyenne mobile à 50 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action ESSO à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre ESSO au cours de 63.200 € avec un objectif à 80.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 54.950 €.

Le conseil ESSO Positif 63.200 € Objectif : 80.000 € Potentiel : +26.58 % Stop : 54.950 € Résistance(s) : 65.000 / 70.000 / 80.000 Support(s) : 52.200 / 47.000 / 40.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime