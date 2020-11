ESSILORLUXOTTICA : Put de couverture sur l'action du géant de l'optique ophtalmique

(BFM Bourse) - ESSILORLUXOTTICA constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put LEGAB émis par BNPPARIBAS, de prix d’exercice 95 € et d’échéance courte au 19/03/2021. L'effet de levier est proche de 7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le sous-jacent qui nous intéresse ici achève le tracé d'une formation élargie, au-dessus d'un droite oblique baissière, dont la rupture, à terme, rimerait avec accélération des dégagements. Dans l'immédiat, l'observation d'une nette divergence entre cours et volumes, un comblement rapide du gap du 28 octobre, et la proximité immédiate d'une zone de convergence des moyennes mobiles courtes et longues invite à la prudence.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique LEGAB, sur ESSILORLUXOTTICA, à 0.29 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 100.100 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 115.710 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.29 € PUT Objectif : 100.100 € Stop : 115.710 € Mnemo : LEGAB Emetteur : BNPPARIBAS Strike : 95.00 € Echéance : 19/03/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime