Enogia : Nouveaux investisseurs par une levée de fonds

(CercleFinance.com) - Enogia annonce l'arrivée à son tour de table de deux nouveaux investisseurs stratégiques, Éric Blanc-Garin et Yazid Sabeg, à travers leur société commune Duna & Cie, dans le cadre du lancement d'une augmentation de capital en numéraire.



Cette opération avec maintien du DPS des actionnaires porte sur un montant de 3,99 millions d'euros, par l'émission de 1.996.042 actions nouvelles au prix unitaire de deux euros, avec une parité d'une action nouvelle pour deux existantes.



La période de souscription se déroulera du 14 au 25 juillet inclus. Des engagements fermes de souscription ont été pris pour 2,7 millions d'euros, dont 1,5 million de la part de Duna & Cie. Eric Blanc-Garin et Yazid Sabeg occuperont deux sièges au conseil d'administration.



