Enogia : Hausse de près de 50% du CA sur le semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1,3 ME au 1er semestre 2021, en hausse de près de 50% par rapport au 30 juin 2020. ' L'activité bénéficie notamment de la réouverture des frontières : 55% du chiffre d'affaires du semestre est réalisé à l'international, contre 21% au 1er semestre 2020 ' indique la direction.



A fin juin 2021, l'EBITDA s'élève à - 0,8 ME. La marge d'EBITDA ressort en amélioration par rapport au 30 juin 2020.



Après prise en compte du résultat financier, du résultat exceptionnel et des crédits d'impôts recherche et innovation, le résultat net ressort en amélioration à - 0,9 ME, contre -1,0 ME à fin juin 2020.



Au 30 juin 2021, l'endettement financier net s'élève à 4,8 ME. La structure financière d' Enogia a bénéficié depuis lors des fonds levés dans le cadre de l'introduction en bourse à hauteur de 12,6 ME.



' En termes de rentabilité, Enogia anticipe un EBITDA positif en 2023, année où la société devrait faire ses premières productions en série de compresseurs pour Piles à Combustible Hydrogène. A long terme, la marge d'EBITDA normative est attendue aux alentours de 30%. Enogia estime être en mesure d'approcher ce niveau de marge normative à horizon 2025 ' annonce la société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.