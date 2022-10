À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 1er semestre 2022 s'établit à 1,0 ME. Le chiffre d'affaires Compresseurs Hydrogène est resté stable sur le semestre. La part de l'activité réalisée à l'international représente 83% du chiffre d'affaires sur le semestre contre 55% sur le premier semestre 2021.



Dès le second semestre, le chiffre d'affaires renouera avec la croissance grâce à l'avancement du contrat de vente des ORC en Allemagne.



L'EBITDA ressort à -1,5 ME et le résultat net ressort à -1,7 ME. Au 30 juin 2022, l'endettement financier net s'élève à 3,5 ME contre 3,8 ME au 31 décembre 2021.



Enogia confirme attendre pour 2022 un chiffre d'affaires annuel supérieur à celui de 2021, avec un second semestre plus dynamique que le premier, compte tenu de l'accroissement du carnet de commandes et de la sécurisation des approvisionnements.



Enogia maintient par ailleurs ses ambitions de croissance à moyen terme.



Arthur Leroux, Président directeur général, déclare: ' Enogia a clôturé son premier semestre avec l'annonce de nouveaux contrats et accords de partenariat, notamment avec ADEME Investissement, et démarre son second semestre avec de très bonnes nouvelles sur ses deux segments. Enogia anticipe une croissance significative en 2022 et maintient sa trajectoire annoncée à l'introduction en bourse.'



