Engie : Oddo reste positif, mais abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Engie mais avec un objectif de cours ajusté de 18,5 à 17 euros, à la suite du relèvement moyen du CMPC de 130 pb environ à 7,2%, et avec des estimations à présent 18% et 8% au-dessus du consensus 2023-24.



'Le risque réglementaire se dissipe et laisse entrevoir un scénario qui reste encourageant à moyen terme', juge toutefois l'analyste, pointant aussi un multiple d'EBITDA implicite sur son nouvel OC qui s'établit à 7,5 fois, 'ce qui reste très raisonnable pour le secteur'.



'Sur les cours actuels, le rendement est supérieur à 10% alors même qu'il reste soutenable d'un point de vue du cash-flow. Par ailleurs, le titre se traite avec 35% de décote par rapport à l'indice Euro Stoxx Utilities', poursuit-il.



