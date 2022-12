Engie : En dessous des 10% du capital de GTT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 décembre, directement et par l'intermédiaire de GDF International et Sperans qu'elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de GTT et détenir 9,75% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte de la remise par Engie de 77.852 actions GTT suite à la conversion de 77.000 obligations (émises par Engie le 2 juin 2021 à échéance 2 juin 2024) échangeables en actions ordinaires existantes de la société d'ingénierie.



