Engie : DFI pour un projet éolien offshore en Vendée

(CercleFinance.com) - Engie annonce qu'Ocean Winds, sa joint-venture à 50/50 avec EDP Renewables et dédiée à l'éolien offshore, a reçu la décision finale d'investissement (DFI) pour le projet des Îles d'Yeu et de Noirmoutier, ouvrant ainsi la voie à sa phase de construction.



Le projet porte sur la construction et l'installation d'un parc éolien situé à 11 km au large de l'île d'Yeu et à 16 km au large de l'île de Noirmoutier, qui alimentera en électricité près de 800.000 personnes chaque année, soit l'équivalent de la population vendéenne.



Situé au large des côtes vendéennes, il sera le cinquième parc éolien offshore mis en service en France à partir de 2025. D'une capacité totale d'environ 500 MW, il représente un investissement d'environ 2,5 milliards d'euros.



