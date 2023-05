Engie : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur Engie, porté de 15,5 à 17 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'analyste estime que le groupe énergétique tourne aujourd'hui 'à plein régime' grâce à la stabilité de son réseau, à sa croissance dans les énergies renouvelables et à l'amélioration des performances de sa division de gestion et de vente d'énergie (GEMS).



'Malgré cela, le titre continue de paraître sous-évalué, alors que le secteur se redresse après ses plus bas liés à la crise de l'énergie de 2022', ajoute-t-il.



Dans son étude, Berenberg dit avoir accru d'environ 24% ses prévisions de résultats pour la période 2023-2025, ce qui le place en ligne avec les objectifs du groupe et le conduit à revoir à la hausse son objectif de cours.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.