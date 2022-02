Elis : Le blanchisseur Elis finit fort l'année mais l'inflation pèse sur sa marge

(BFM Bourse) - La poursuite de la reprise de l'activité d'Elis s'est confirmée sur les trois derniers mois de l'exercice 2021 malgré l'apparition du variant Omicron, mais la forte inflation observée en décembre, notamment sur les coûts énergétiques, pénalise quelque peu sa marge d'Ebitda.

Des revenus supérieurs aux attentes mais un objectif de marge d'Ebitda ajusté légèrement à la baisse: le point d'activité annuel contrasté d'Elis se traduit par un maigre gain de 0,4% en Bourse vers 10h25. Après avoir ouvert en hausse de plus de 3%, le titre du blanchisseur sous-performe désormais un marché parisien au rebond, et peine à revenir proche de son pic annuel touché le 13 janvier - ce dernier restant en outre à plus de 10% du sommet de 2020.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Elis a pourtant confirmé la forte reprise de son activité observée aux deuxième (+19,4% en organique) et troisième trimestre (+9,2%), aidée par une base de comparaison favorable alors que les restrictions sanitaires avaient atteint leur paroxysme au printemps et à l'été 2020, avec une nouvelle progression de 17,4% de ses ventes entre octobre et décembre à 833 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires "dépasse désormais son niveau d'octobre à décembre 2019, tout comme les attentes des analystes" constate la société de gestion Clartan Associés, investie dans le dossier. "Une prouesse face à la convalescence de la division "Hôtellerie Restauration", touchée de plein fouet par les restrictions sanitaires" souligne-t-elle.

La reprise des événements professionnels en octobre et novembre permet à Elis de revenir, au quatrième trimestre, à un niveau d’activité inférieur d'environ 20% par rapport à 2019, quand elle était 25% en-dessous de son niveau d'il y a deux ans au troisième trimestre, souligne le groupe. L'amélioration s'est du reste poursuivie en décembre malgré le report de quelques événements professionnels, l'activité revenant sur ce dernier mois à 15% de son niveau post-pandémie.

D'un autre côté, le chiffre d’affaires réalisé en Santé, en Industrie et en Commerces & Services, qui représente près de 85% du chiffre d’affaires total 2021 (contre 73% en 2019), est supérieure d’environ +5% à son niveau de 2019. "Cette très bonne dynamique, conséquence directe du besoin créé par la crise sanitaire pour plus d’hygiène, plus de traçabilité, et pour une sécurité d’approvisionnement accrue, devrait s’inscrire sur le long terme et permettre à Elis de durablement délivrer une croissance organique annuelle de chiffre d’affaires supérieure à +3,5%" avance le président du directoire Xavier Martiré. Le chiffre d'affaires annuel global, qui s'établit à 3,048 milliards d'euros, ressort ainsi 8,6% supérieur à celui de 2020 mais toujours 7,1% inférieur à son niveau de 2019.

Ce chiffre d'affaires annuel est "légèrement au-dessus des attentes" de Florent Thy-Tine, analyste chez Midcap Partners qui tablait sur 3,009 milliards. Cette performance annuelle +8,6% dont 7,4% en organique) implique un dernier trimestre en croissance de 19,1% dont 17,1% en organique laissant apparaitre que le groupe a été assez peu affecté par le nouveau variant Omicron" note-t-il. Elis dépasse par ailleurs sensiblement son objectif de croissance organique relevée à "au-dessus de +6%" fin octobre dernier.

Si l'activité a bien résisté à Omicron, l'analyste relève néanmoins "le discours de prudence sur l’atterrissage de fin d’année" délivré par Elis. Le groupe, qui dévoilera ses résultats annuels le 9 mars prochain, a de fait précisé ses objectifs en termes de marge d'Ebitda, qu'il attend désormais à 34,5% sur l'année - contre "plus de 34,5%" auparavant. "La forte inflation constatée au mois de décembre, notamment celle du prix du gaz, a légèrement pénalisé notre performance de fin d’année, nos augmentations de prix n’étant appliquées qu’à partir du mois de janvier" explique Xavier Martiré.

Elis "se montre en revanche confiant pour délivrer un free cash-flow dans le haut de la fourchette (de 200 à 230 millions d'euros" précédemment annoncée, remarque Florent Thy-Tine. La "belle résistance du groupe dans l'hôtellerie" rend par ailleurs ce dernier "optimiste sur la "top line" (les revenus, NDLR) du groupe" en 2022.

L'analyste maintient donc sa recommandation à l'achat et sa cible à 24,1 euros sur le titre, qui "se traite toujours avec une décote de plus de 20% (à 14x l'Ebit 2022) face à ses pairs, injustifiée selon nous au regard de la visibilité et de la résilience du groupe dans un contexte pourtant compliqué".

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse