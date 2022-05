Elis : L'activité du blanchisseur Elis dépasse son niveau d'avant la crise sanitaire

(BFM Bourse) - La poursuite de la reprise de l'activité d'Elis s'est confirmée sur les trois premiers mois de l'exercice 2022 malgré l'impact négatif du variant Omicron ayant eu pour effet de reporter certains événements professionnels, notamment au mois de janvier. Malgré la hausse des coûts de l’énergie, le groupe réitère ses objectifs 2022 dont une marge d'Ebitda d'environ 33,5% et une croissance organique comprise entre 13 et 15%.

Elis confirme la reprise de son activité observée sur la fin d'année 2021. Après une progression de 17,4% de ses ventes entre octobre et décembre 2021, le groupe de blanchisserie industrielle enregistre une nouvelle croissance de son activité de 26,5% en données publiées à 832,8 millions d'euros au premier trimestre 2022. En organique, la hausse ressort à 24,2%.

L'activité trimestrielle du groupe a été portée par le rebond "à un rythme légèrement plus rapide que prévu" de sa division "Hôtellerie- Restauration", notamment en France, en Europe du Sud et au Royaume-Uni. La dynamique de prix est a été également favorable au groupe sur l’ensemble de ses marchés dans un contexte de forte inflation des coûts.

Objectifs 2022 réitérés

Les six zones géographiques d'Elis affichent une croissance organique à deux chiffres au 1er trimestre ; cette croissance est "particulièrement forte" en France (+30,8%), en Europe du Sud (+52,9%) et au Royaume-Uni & Irlande (+38,5%), zones dans lesquelles la part de l’Hôtellerie- Restauration est la plus élevée. Cette activité s'inscrit en net rebond, en particulier depuis le mois de février, et l’activité, en mars est revenue à un niveau inférieur de seulement 10% par rapport à celui de 2019. Les autres lignes de métier affichent une très bonne dynamique commerciale, notamment en "Vêtement professionnel" et en "Pest control" (dératisation, désinsectisation, désinfection), ajoute Elis.

"Cette bonne performance trimestrielle renforce notre confiance dans l’ensemble des perspectives pour 2022 que nous avons communiquées au mois de mars dernier, lors de l’annonce de nos résultats annuels 2021", se félicite Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis.

Pour l'exercice en cours, Elis table sur une croissance organique de ses revenus comprise entre 13% et 15% tandis que la marge d'Ebitda est attendue à environ 33,5%, en prenant l’hypothèse d’une stabilisation du prix du gaz pour l’année 2022 soit 100 euros par mégawattheure. "Si le prix du gaz devait rester significativement au-dessus de ce niveau au 1er semestre 2022, nous agirions sur nos prix dès cet été, à raison de +1% d’augmentation pour chaque tranche de 30 euros au-delà de 100 euros par mégawattheure", précise Elis.

Le groupe s'attend à réaliser un résultat opérationnel d'environ 500 millions d'euros et un résultat net courant par action en hausse de près de 40%, à environ 1,35 euro. Le flux de trésorerie disponible est attendu à environ 200 millions d'euros. Elis anticipe également un ratio dette nette sur Ebitda de 2,6 à fin décembre 2022, contre 3 à fin décembre 2021.

Le point d'activité trimestriel d'Elis est bien accueilli par les marchés, le titre progressant de 3,69% à 14,26 euros, vers 16h50 mercredi.

