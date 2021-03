Elis : En 2020, le blanchisseur Elis a fait preuve d'une adaptabilité à toute épreuve

(BFM Bourse) - Après avoir perdu jusqu'à près de 12% en début de séance, le cours d'Elis revenait presque à l'équilibre mardi après-midi à la suite de la publication des résultats 2020. Ceux-ci témoignent à nouveau de la résilience de la rentabilité du blanchisseur, qui a même amélioré son taux de marge en dépit de la baisse de l'activité, apprécie la société de gestion Clartan.

En repli de -0,2% à 14,71 euros peu après 15h00, le titre Elis affiche un vif rebond par rapport au début de la séance ce mardi. Ça partait pourtant mal pour le leader européen de la blanchisserie, avec une chute allant jusqu'à -11,8% à 13 euros en début de séance, mais l'action n'a ensuite cessé de remonter la pente, les investisseurs finissant par passer outre le maintien de la suspension du dividende (aucun n'a été versé l'an dernier au titre de 2019 et la direction ne prévoit toujours aucun versement cette année).

En parallèle d'un repli de 14,5% de son chiffre d'affaires à 2,806 milliards d'euros (déjà annoncé fin janvier), le groupe spécialisé dans l'entretien-location du linge a fait état d'un Ebitda (résultat d'exploitation) de 947,5 millions d'euros, en repli un peu moins prononcé de 14,1%. Autrement dit, Elis a légèrement amélioré son taux de marge, de 33,6% à 33,8% du chiffre d'affaires, une performance particulièrement difficile à obtenir dans un contexte de baisse de l'activité essentiellement en hôtellerie-restauration, qui reflète les ajustements opérationnels et les économies réalisées.

Après prise en compte des dotations aux amortissements des incorporels, en augmentation notamment du fait du rebranding plus rapide qu'anticipé des actifs du britannique Berendsen (la plus grosse acquisition de l'histoire d'Elis, opérée en 2017) qui entraîne une modification du plan d’amortissement de la marque Berendsen, et d'autres charges non-courantes (qui correspondent principalement à des frais de restructuration liés aux plans d’économies et aux fermetures de sites et à des coûts additionnels liés à la crise sanitaire au deuxième trimestre), le résultat opérationnel affiche un déclin plus marqué de -64,3% à 119,3 millions d'euros. Le résultat net tombe lui à 3,9 millions d'euros. Aucune distribution n’aura d'ailleurs lieu au titre de l’exercice 2020 "compte tenu des nombreuses incertitudes qui demeurent autour de la crise sanitaire", explique Elis.

Un endettement qui baisse

Côté bilan, Elis a généré en 2020, un free (après paiement des passifs locatifs) cash-flow de 216,8 millions d'euros, en... augmentation de 24,5% par rapport à 2019, et réduit le montant de sa dette nette à 3,281 milliards au 31 décembre 2020 contre 3,372 milliards fin 2019. Le ratio d'endettement demeure donc inférieur au ratio de 3,75 fois l'Ebitda initialement convenu avec les créanciers, bien que le groupe ait par précaution négocié la possibilité de monter jusqu'à 4,75 fois fin 2020 (4,5 fois fin 2021).

Investie sur Elis, la société de gestion Clartan Associés salue la réactivité du groupe en 2020 pour diminuer sa base de coûts très rapidement, entre des réductions d’effectifs et des fermetures provisoires voire définitives d’usines. "La résilience de la rentabilité, maintes fois martelée, est démontrée" à nouveau, selon Clartan. De plus, Elis apparaît pouvoir adapter en temps réel sa voilure à des vents qui redeviendraient porteurs, notamment dans l’hôtellerie qui représentait un gros quart des ventes avant la pandémie. Selon le gérant, la firme est décotée d'environ 20%. Midcap Partners salue pour sa part des résultats "très satisfaisants au vu du contexte" et renouvelle son conseil d'achat, ciblant 17,20 euros par action.

Pour 2021, Elis vise, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, une croissance organique aux alentours de +3% sur l’année, en prenant en compte un léger regain d’activité à partir du deuxième trimestre. Les économies réalisées en 2020 et la capacité du blanchisseur à variabiliser ses coûts devraient permettre de" légèrement améliorer à nouveau la marge d’Ebitda" (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements), tandis que le free cash-flow est attendu à un niveau compris entre 190 millions et 230 millions d'euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse