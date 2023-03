Elis : Vise un résultat net 2023 au-dessus de 405 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint plus de 3,8 milliards d'euros en 2022, avec une croissance organique de +21%.



L'EBITDA ajusté du Groupe est en augmentation de +19,7% par rapport à 2021, à 1 259,6 ME. La marge d'EBITDA ajusté est quant à elle en baisse de -150pb et l'EBIT ajusté est en augmentation de +40,0% par rapport à 2021, à 543,7 ME.



Le résultat net ressort à 204,6 ME en 2022, contre 114,4 ME en 2021, soit une augmentation de +78,8%. En 2022, le Groupe délivre un free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) de 224,9 ME, très légèrement inférieur au niveau de 2021 (228,1 ME).



La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 est attendue entre +11% et +13%. L'EBIT ajusté 2023 est attendu au-dessus de 650 ME. Le résultat net courant 2023 est attendu au-dessus de 405 ME. Le groupe vise un free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) supérieur à 260 ME.



