Elis : Une cooptation au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Elis annonce qu'à la suite de la démission de Joy Verlé, son conseil de surveillance a coopté Michel Plantevin en qualité de membre sur proposition de CPP Investments, après validation du comité des nominations, rémunérations et gouvernance.



Michel Plantevin occupe actuellement des fonctions de senior advisor au sein de Bain Capital Private Equity, après y avoir travaillé comme managing director entre 2003 et 2020, en charge d'investissements dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des services.



Il est donc nommé avec effet au 25 avril pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée en 2025. Cette nomination sera soumise à ratification par l'assemblée générale qui se tiendra le 25 mai prochain.



