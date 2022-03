Elis : Un point d'entrée attractif selon Stifel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19,5 euros sur Elis, jugeant que la 'sous-performance actuelle du cours de bourse offre un point d'entrée attractif' sur le titre du groupe de blanchisserie industrielle.



Evaluant l'impact potentiel des sanctions économiques contre la Russie et de l'inflation des coûts actuelle, le broker voit, dans un scénario pessimiste, des potentiels de baisses de jusqu'à 1% sur les revenus et à 9% sur le BPA pour 2022.



'Néanmoins, même dans un scénario pessimiste, nous nous attendons à ce qu'Elis réalise des croissances à deux chiffres de l'EBITDA et du FCF, permettant un désendettement significatif (et de la marge pour une expansion des multiples)', nuance-t-il.



