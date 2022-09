Elis : Un départ du conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Elis indique que Joy Verlé, membre de son conseil de surveillance depuis mars 2018, nommée sur proposition de CPP Investments, l'a informé qu'elle démissionnait du conseil de surveillance avec effet au 30 août.



Le groupe de blanchisserie industrielle précise que cette démission fait suite à son départ de CPP Investments. Joy Verlé était vice-présidente au sein du conseil de surveillance et membre du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel