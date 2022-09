Elis : Stifel reste à achat après une réunion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19,5 euros sur Elis, au lendemain d'une rencontre avec les dirigeants du groupe de blanchisserie industrielle, à savoir le PDG Xavier Martiré et le directeur financier Louis Guyot.



'Dans l'ensemble, le message a été globalement neutre selon nous, avec des dynamiques constantes des revenus, mais encore certaines incertitudes liées à l'inflation des coûts, et en particulier le contexte volatile de l'énergie', résume le broker.



