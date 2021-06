Elis : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Elis, avec un objectif de cours relevé de 14,6 à 16 euros.



Le bureau d'analyses estime qu'Elis bénéficiera du rebond des activités touristiques au 2e trimestre, avec une hausse du chiffre d'affaires trimestriel de +17,8% en comparable sur cette période.



'Nos BPA sont relevés de +4.4% pour 2021 et 3% pour 2022. Si le momentum redevient plus favorable, il convient également de reconnaitre que la dette reste relativement importante (3.06 MdsE fin 2021 selon nos estimations) au regard du FCF (environ 221 ME)', indique le broker.





