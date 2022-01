Elis : Le titre surperforme, un analyste est favorable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Elis grimpe lundi à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120 après des commentaires positifs de Morgan Stanley, qui fait du spécialiste de la blanchisserie industrielle l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur.



A 14h00, l'action gagne 2,5%, surperformant nettement l'indice SBF 120, qui dans le même temps se replie de 0,6%.



Dans une note consacrée au secteur des prestataires de services d'entreprise en Europe, l'intermédiaire souligne que l'apparition d'Omicron a particulièrement pesé sur le cours de Bourse du groupe au quatrième trimestre, au même titre que sur les secteurs de l'hôtellerie et des voyages.



Morgan Stanley met néanmoins en évidence un certain nombre d'opportunités 'structurelles' à plus long terme, que ce soit dans l'hygiène ou dans les critères ESG.



Le bureau d'études dit également s'attendre à des gains de parts de marché et à d'éventuelles opérations de fusions-acquisitions (M&A).



Morgan Stanley affiche une recommandation 'surpondérer' sur Elis, assortie d'un objectif de cours de 20 euros, représentant un potentiel haussier de l'ordre de 30% par rapport aux niveaux actuels.



