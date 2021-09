Elis : Lance une émission obligataire de 200 ME

(CercleFinance.com) - Elis annonce aujourd'hui le lancement d'une émission de nouvelles obligations pour un montant de 200 millions d'euros, de maturité 2028 et offrant un coupon annuel fixe de 1,625%.



La société annonce également le lancement simultané d'une offre de rachat partiel visant les obligations cotées sur Euronext Paris émises en février 2018 pour un montant total de 650 millions d'euros, dont la maturité est fixée au 15 février 2023 et offrant un coupon annuel fixe de 1,875%.



L'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation du placement des Nouvelles Obligations. La période d'Offre de Rachat se terminera le lundi 20 septembre 2021, avec une annonce des résultats attendue le mardi 21 septembre 2021.



