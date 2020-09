Elis : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Elis gagne plus de 1% sur fond de propos favorables de MainFirst qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 11,4 à 12 euros, le broker percevant un 'point d'entrée attractif' sur la valeur.



'La résilience du groupe a été prouvée, en particulier au regard de la rentabilité et de la génération de cash', souligne MainFirst, ajoutant que le titre 'se traite en conséquence avec un rendement de free cash-flow 2021 à deux chiffres'.



