Elis : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur Elis de 17 à 18 euros, disant tabler sur une accélération de la croissance du spécialiste de la blanchisserie industriel.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire fait remarquer que le titre du groupe de nettoyage et d'hygiène se traite toujours 15% en-dessous de ses niveaux d'avant la crise sanitaire.



Berenberg explique pourtant s'attendre à ce que la croissance organique du groupe accélère, notamment sous l'impulsion de son activité d'entretien du linge pour l'hôtellerie, avec un chiffre d'affaires total attendu à ses niveaux de 2019 dès l'an prochain.



Plus généralement, l'analyste estime que le profil de croissance du groupe s'est amélioré du fait du renforcement de plusieurs vecteurs de croissance jugés 'structurels'.



Dans cette optique, Berenberg - qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur - continue de considérer que le cours de l'action évolue à des niveaux trop faibles.



