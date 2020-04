Elis : Baisse de -1,8% du CA au 1er trimestre 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en repli de -1,8% en croissance organique à 759,2 ME au 1er trimestre 2020 (-2,3% en croissance publiée). Il a été impacté par les différentes mesures de confinement au mois de mars (-12,4% en organique), après un bon début d'année (respectivement +4,6% et +3,0% en organique en janvier et en février).



L'Hôtellerie est l'activité la plus touchée, avec un impact significatif en France (-4,1%), en Europe du Sud (-5,8%) et au Royaume-Uni & Irlande (-6,7%) en organique sur le trimestre.



' Les activités Industrie, Commerces & Services et Santé se montrent plus résilientes et les zones servant majoritairement ces clients sont stables ou en croissance sur le trimestre (+0,6% en Europe centrale, -0,3% en Scandinavie & Europe de l'Est et +6,4% en Amérique latine en organique) ' indique le groupe.



