Elis : Acquisition de Textilservice Jöckel en Allemagne

(CercleFinance.com) - Elis annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de Textilservice Jöckel en Allemagne, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont la finalisation est soumise aux conditions réglementaires classiques.



Avec cette opération, le groupe français de blanchisserie industrielle poursuit la consolidation de ses positions en Allemagne dans le segment porteur de la santé, Jöckel étant entièrement dédié à des clients dans ce marché (hôpitaux et maisons de retraite).



Jöckel dispose de deux blanchisseries en Hesse et en Thuringe. Le chiffre d'affaires 2021 est de près de 20 millions d'euros avec une très bonne rentabilité. Le management actuel restera en place et contribuera à accélérer le développement.



