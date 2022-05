Elis : Acquisition d'une blanchisserie au Danemark

(CercleFinance.com) - Elis annonce ce lundi matin l'acquisition de 100% de Centralvaskeriet, une entreprise qui opère une blanchisserie dans le Sud de la région du Jutland, au Danemark, et emploie près de 50 salariés.



Centralvaskeriet propose des services de location-entretien de linge plat, majoritairement pour des clients en hôtellerie-restauration, ainsi que de location-entretien de vêtements de travail et de tapis.



Son chiffre d'affaires 2021 s'est établi à près de cinq millions d'euros avec une bonne rentabilité. Le management actuel rejoint les équipes d'Elis dans le pays. L'acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mai 2022.



