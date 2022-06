Egide : Vers un transfert sur Euronext Growth

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Egide annonce que son conseil d'administration soumettra, lors de son assemblée générale mixte du 30 juin, un projet de transfert de la cotation de ses titres vers le marché Euronext Growth à Paris au cours du second semestre 2022.



'Le transfert sur Euronext Growth à Paris permettrait de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des atouts d'une cotation sur un marché financier', explique-t-elle.



Ce transfert, qui interviendrait au plus tôt le 30 août, s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission directe aux négociations des actions existantes d'Egide, qui cesseront concomitamment d'être cotées sur Euronext Paris.



