Egide : Confiant pour 2022, le fabricant de boîtiers high tech pour l'électronique Egide grimpe en Bourse

(BFM Bourse) - Etoile filante de l'époque de la bulle internet, Egide renoue avec une performance positive depuis le début de l'année grâce à un bond de 15% vendredi. Spécialiste de l'encapsulation d'éléments électroniques, le groupe s'adresse à des clients peu affectés par la pénurie de composants, notamment dans la défense.

Alors que l'économie mondiale s'inquiète de la résurgence de l'épidémie de coronavirus, Egide aborde 2022 "avec sérénité", au vu des nouveaux contrats signés ces dernières semaines. Fournisseur de composants d'encapsulation d'éléments électroniques ou photoniques ultra spécialisés, destinés en particulier à l'aéronautique et à la défense, le groupe vauclusien souligne une nouvelle fois que ses clients n'apparaissent pas affectés par la pénurie mondiale de composants électroniques. Un message de confiance reçu cinq sur cinq par le marché, entraînant un bond de 15% du cours d'Egide vendredi à 1,265 euro vers 10h15.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Fondée en 1986, Egide conçoit, produit et commercialise des composants d'encapsulation hermétiques servant à protéger et interconnecter différents types de processeurs électroniques ou photoniques. Ces composants nécessitent la gestion de technologies complexes (structure des matériaux et notamment des alliages spéciaux, chimie et traitement de surface, mécanique et thermodynamique, électronique, optoélectronique et modélisation hyperfréquence) qu'Egide est l’un des rares acteurs à maîtriser en totalité. Notamment sur les deux familles de matériaux utilisés à ce jour dans le monde pour ces boîtiers: le verre-métal et la céramique (voire la céramique-métal, encore plus difficile à maîtriser). Schématiquement, les rares acteurs mondiaux évoluant sur le marché des composants d'encapsulation maîtrisent soit l'un, soit l'autre.

Le rôle de ces boîtiers de haute technologie est d'assurer l'invulnérabilité de systèmes électroniques dans des environnements thermiques, atmosphériques et/ou magnétiques difficiles, qu'on retrouve typiquement dans les domaines de la défense et de l'aérospatial (viseurs laser à longue portée, imagerie thermique, systèmes de radar, de visée ou de détection, guidage, etc.) Egide intervient notamment sur les programmes aéronautiques commerciaux, de défense ainsi que sur divers programmes spatiaux. Les applications se sont ensuite étendues à l’automobile, aux technologies médicales, la sécurité et certaines applications industrielles.

Une action au plancher en 2020

Introduite en 1999 et bien identifiée parmi les valeurs technologiques, alors en pleine bulle, Egide avait connu une folle envolée (avec un pic à plus de 500 euros en novembre 2000), grâce à l'essor de la demande du marché télécoms au moment du déploiement des réseaux mobiles. La part des télécommunications dans les revenus est ponctuellement montée à plus de 95%... avant de s'écrouler à l'éclatement de la "bulle Internet". Obligeant le groupe à un sévère recentrage, et faisant perdre au passage 98% de sa valeur au titre en quelques années. Depuis une douzaine d'année, Egide suit un parcours boursier sans éclat. L'action a même touché au printemps 2020 un plancher historique, sous les 50 centimes.

Après avoir vu son chiffre d'affaires décliner en 2020 de 5,8%, à 29,97 millions d'euros, du fait d'un incendie dans l'une de ses trois usines, située à Cambridge, aux Etats-Unis, qui avait réduit de 50% la production de ce site, le groupe dit aborder 2022 avec confiance. "2020 et 2021 ont été des années difficiles pour le groupe, notamment en raison de la crise sanitaire et de l’incendie de notre usine de Cambridge. Le très bon rythme de constitution de notre carnet de commandes constaté ces derniers mois, porté en grande partie par le secteur de la Défense, permet de poser des bases solides pour une bonne année 2022", a expliqué le PDG Jim Collins.

"Meilleurs délais de livraison que ses concurrents"

En Europe, détaille Egide, la plupart des clients historiques récurrents ont maintenant passé leurs commandes pour 2022 (sachant qu'une dizaine de comptes représentent environ la moitié du chiffre d'affaires total). La firme a de plus enregistré plusieurs commandes pour un total de 2,4 millions d'euros depuis octobre, avec la montée en puissance de projets entamés il y a quelques années avec l'un de ses principaux clients. De "nombreux" nouveaux contrats ont été conclus pour la prochaine génération d'émetteurs-récepteurs de communication à haut débit, une nouvelle technologie appelée à connaître "une forte croissance dans les années à venir grâce aux nouvelles infrastructures modernisées de Bollène".

Aux Etats-Unis, dans la foulée de la reprise de la pleine capacité à Cambridge, le carnet de commandes de l'activité céramique HTCC d’Egide USA s'est reconstitué à près de 1 million de dollars, intégrant deux nouveaux clients, tandis qu'n accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars sur le marché de la puissance est en cours de signature.

"Grâce aux efforts industriels déployés à Bollène et à Cambridge, le groupe Egide est en mesure de répondre positivement à la dynamique de ses marchés, en proposant de meilleurs délais de livraison que ses concurrents traditionnels", assure la firme, en constant que les utilisateurs de ses boîtiers ne semblent pas affectés par la pénurie mondiale de composants électroniques, qui touche plutôt des marchés à fort volume tels que les ordinateurs, les téléphones mobiles ou l'automobile.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse