Edenred : Deutsche Bank remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé jeudi son objectif de cours sur Edenred de 67 à 68 euros, voyant toujours du potentiel haussier dans le titre en dépit du ralentissement de la croissance du groupe français.



La banque allemande, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, dit s'attendre à ce que le spécialiste des services prépayés annonce, le 25 juillet, un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 23,7% à 1,14 milliard d'euros.



Concernant l'Ebitda, DB anticipe un résultat de 470 millions d'euros pour le premier semestre, au-dessus du consensus qui vise actuellement 464 millions d'euros.



Au niveau de l'endettement, Edenred devrait voir sa dette grimper à 1,2 milliard d'euros à la fin juin, contre 307 millions d'euros fin 2022, du fait de l'acquisition de Reward Gateway, ajoute l'établissement germanique.



S'agissant des perspectives, si Edenred s'est donné comme objectif de faire progresser son Ebitda en données comparables de plus de 12% à moyen terme, le consensus vise pour cette année une croissance allant de 17,5% à 25,5%, souligne Deutsche Bank.



