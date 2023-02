Ebay inc : Suppression de 4% des effectifs mondiaux

(CercleFinance.com) - eBay a fait part mardi soir de son intention de supprimer environ 500 postes, soit environ 4% de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'une évolution de son organisation dans le but de 'créer de la croissance soutenable à long terme' pour le groupe.



'Sur les tous derniers mois, nous avons étudié attentivement la situation actuelle de l'entreprise au regard de la situation macroéconomique mondiale, et comment mieux investir et opérer pour continuer à réussir', explique son CEO Jamie Iannone.



'Ces changements nous donnerons des marges supplémentaires pour investir et créer de nouveaux emplois dans des domaines à haut potentiel -nouvelles technologies, innovations clients et marchés clés- et continuer à nous adapter à un paysage mouvant', ajoute-t-il.



