Duc : Retrait obligatoire le 24 février

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Weborama interviendra le 24 février, au prix de 5,60 euros par action, et portera sur 150.493 actions représentant 3,58% du capital de cette société.



Pour rappel, Portzamparc a fait connaître que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée, Startup Avenue a acquis 540.215 actions sur le marché, et détient donc 3.928.644 actions représentant 93,52% du capital et au moins 94,28% des droits de vote.



Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



