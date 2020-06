Dieteren : Projet de transformation chez D'Ieteren Auto

(CercleFinance.com) - D'Ieteren indique que la direction de sa filiale D'Ieteren Auto souhaite mettre en oeuvre un projet d'accélération de sa transformation -entamée depuis plus d'un an- 'en réponse à un marché en pleine mutation'.



'Ce projet intègrerait des mesures d'adaptation des structures internes et des modes de travail aux nouvelles réalités du marché et viserait à transformer ou à cesser les activités qui ne répondent plus aux besoins des concessionnaires ou des clients', explique le groupe.



S'il devait être confirmé, ce projet pourrait entraîner la perte de 211 emplois en Belgique, mais il n'aurait pas d'impact sur la relation clientèle ni sur la continuité des activités des concessionnaires indépendants.



