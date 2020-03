Dieteren : Nouvelle CEO pour Moleskine

(CercleFinance.com) - Le conglomérat belge D'ieteren annonce la nomination de l'Italienne Daniela Riccardi comme nouvelle CEO (directrice générale) de sa filiale de carnets de notes et articles d'écriture Moleskine. Elle rejoindra l'entreprise en avril prochain.



Daniela Riccardi a occupé différentes fonctions de haute direction chez Procter & Gamble entre 1985 et 2010, puis a été CEO de la marque de vêtements italiens Diesel entre 2010 et 2013, et est devenue CEO du spécialiste français du cristal Baccarat en 2013.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DIETEREN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok