Dieteren : Jefferies initie une couverture à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture de D'ieteren à 'achat' avec un objectif de cours de 210 euros, soit un potentiel de hausse de 38% pour le titre de cette société d'investissement belge, maison-mère notamment de Belron et de Moleskine.



'Investir dans D'Ieteren donne accès à Belron, le leader du marché de la réparation, du remplacement et du recalibrage de vitres de véhicules, avec une décote de 60% par rapport à la valeur de marché, sur la base d'une analyse 'somme des parties' inversée', souligne-t-il.



'En valorisant Belron sur un ratio EV/EBIT 2023 de 20 fois sur la base des récents multiples de transaction PE et des pairs, les autres actifs de D'Ieteren ont une valeur négative de 1,3 milliard d'euros, tout en générant 45% du bénéfice d'exploitation', poursuit le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.