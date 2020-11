Dieteren : Entouré après des propos encourageants

(CercleFinance.com) - D'ieteren bondit de 10% à Bruxelles, la maison-mère de D'ieteren Auto, Belron et Moleskine, ayant fait part mardi soir, dans un point sur ses activités, d'une 'forte résilience attendue dans un environnement volatil'.



Le groupe belge affirme en effet que l'amélioration des tendances, telle que communiquée lors de la publication de ses résultats du premier semestre 2020 fin août, 's'est poursuivie au cours du troisième trimestre et en octobre'.



En l'absence d'un confinement plus strict dans ses principales régions d'activité ou de tout autre événement préjudiciable, il s'attend à ce que son résultat ajusté avant impôt, part du groupe, pour l'année, se situe autour du niveau de celui de 2019 sur une base comparable.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel