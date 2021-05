Dell : Vend Boomi pour 4Mds$ à deux fonds d'investissement

(CercleFinance.com) - Francisco Partners, société d'investissement spécialisée dans les partenariats avec des entreprises technologiques, et TPG Capital, plate-forme de capital-investissement de la société d'actifs alternatifs TPG, ont conclu un accord définitif avec Dell Technologies afin d'acquérir Boomi, un fournisseur de plate-forme d'intégration basée sur le cloud en tant que service (iPaaS).



Evaluée à 4 milliards de dollars, la transaction devrait être bouclée avant la fin de l'année, sous réserve des conditions de clôture habituelles, indique Dell.



'Boomi a prospéré au sein de Dell Technologies, et a connu une croissance exponentielle depuis que nous l'avons acquis en 2010. Cette transaction proposée positionne Boomi pour sa prochaine phase de croissance', a déclaré Jeff Clarke, vice-président et chef de l'exploitation de Dell Technologies.





