Deezer : Nomination d'une chief marketing officer

(CercleFinance.com) - Deezer annonce la nomination de Maria Garrido au poste de chief marketing officer. Elle dirigera l'équipe marketing et le développement soutenu de la marque, alors que la société de streaming musical continue d'accélérer sa croissance et son expansion mondiale.



Maria Garrido sera basée à Paris et rapportera directement au CEO. En tant qu'experte en marketing multilingue et multinationale, elle dispose d'une expérience de 25 ans dans plusieurs entreprises mondiales de renom en Amérique et en Europe.



