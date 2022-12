Deezer : Deux nominations au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Deezer annonce les nominations d'Ingrid Bojner et Mark Simonian comme administrateurs indépendants du conseil d'administration, prenant effet le 13 décembre, en remplacement d'Alban Gréget et Jeronimo Folgueira, qui ont démissionné le même jour.



Jeronimo Folgueira poursuivra néanmoins son mandat de directeur général de Deezer et travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration sur tous les sujets pertinents relatifs à la société de streaming musical.



Ingrid Bojner fait partie, depuis 2018, de l'équipe de direction de Storytel, société suédoise proposant un service d'abonnement aux livres électroniques et audio. Mark Simonian était jusqu'en août 2021 président des activités Global TMT Investment Banking de Credit Suisse.



