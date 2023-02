Danone : Avec des résultats annuels encourageants, le redressement de Danone est en bonne voie

(BFM Bourse) - L'entreprise du CAC 40 a subi un recul de sa marge opérationnelle courante l'an passé, rongée par l'inflation. Mais les résultats s'avèrent supérieurs aux attentes et rassurants.

Depuis longtemps Danone souffre de la comparaison avec ses grands comparables, notamment le suisse Nestlé, plus dynamique et plus rentable. Pour relancer le géant tricolore de l'agroalimentaire, son directeur général, Antoine de Saint-Affrique, a initié en mars dernier un plan stratégique appelé "Renew Danone", constatant qu'un quart du portefeuille de produits du groupe affiche des performances peu satisfaisantes (baisse de la croissance, destruction de valeur), comme l'a récemment rappelé Barclays, et qu'une partie de ces activités en déclin (10% du portefeuille) pourraient être cédées.

Cette mue du groupe vers de meilleurs standards de croissance et de rentabilité sera nécessairement progressive. Mais les résultats annuels dévoilés ce mercredi matin par le propriétaire des marques Evian, Actimel ou Volvic, marque clairement un pas dans la bonne direction.

"Il s'agit de résultats très satisfaisants. Danone a dépassé les attentes sur tous les principaux postes du compte de résultat, ce qui est rare en cette saison de résultats", apprécie Royal Bank of Canada.

Une activité dynamique en Amérique du Nord

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 13,9% sur un an en 2022, à 27,66 milliards d'euros, et de 7,8% en hors effet de changes et de périmètre, avec une progression en données comparables de 7% sur le dernier trimestre soit davantage que les 6,2% attendus en moyenne par le consensus.

Les revenus de 2022 ont été portés par les hausses de prix, avec un impact de 8,7%, alors que les volumes ont au contraire eu une contribution négative de 0,8%. Par divisions, le segment eaux a enregistré la plus forte croissance en données comparables (10,5%) suivi de la nutrition spécialisée (10%), qui inclut par exemple le lait infantile, tandis que la division EDP (les produits laitiers et d'origine végétale) a vu ses revenus progresser de 5,8% avec une importante baisse des volumes, de 4,3%.

Barclays souligne particulièrement la performance de l'Amérique du Nord (+8,9% en données comparables) où le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres dans la division EDP et dans les eaux, avec des volumes en hausse. Pour la banque britannique, cette région qui a été redynamisée par son directeur général, Shane Grant, peut servir de modèle à l'Europe, où la croissance s'avère plus atone (+5,2% avec une baisse des volumes de plus de 1%).

Une marge supérieure aux attentes

A 12,2% la marge opérationnelle courante de 2022 est légèrement supérieure aux attentes (12,1%). Elle recule de 154 points de base (1,54%) en raison principalement de l'inflation des "intrants", c'est-à-dire les denrées et produits rentrant dans la composition des articles commercialisés par la société, cette inflation ayant eu impact de 730 points de base, soit 7,30%. "Cet effet négatif a été partiellement compensé par l'impact positif des leviers de croissance, qui intègrent volume, mix et prix, pour un effet cumulé d'environ +570 points de base" soit 5,70%, explique Danone. Le groupe a par ailleurs accéléré ses réinvestissements dans ses marques, avec un impact négatif de 102 points de base ou 1,02% au second semestre et de 58 points de base (ou 0,58%) pour l'ensemble de 2022.

Le bénéfice net a été divisé par deux à 960 millions d'euros, affecté notamment par une charge de 500 millions d'euros du au retrait de l'activité EDP de Russie Mais le bénéfice net par action courant, de 3,43 euros, a dépassé les attentes (le consensus était à 3,35 euros).

Quant aux perspectives, elles s'avèrent en ligne avec les attentes. Danone promet "un retour à la croissance durable" cette année, avec une croissance en données comparables située entre 3% et 5% et une progression "modérée" de la marge opérationnelle courante.

"Danone commence à prendre de l'élan"

"Le rétablissement de la crédibilité de sa gestion des attentes est à peu près aussi important pour le cours de l'action Danone que le rétablissement de la crédibilité de ses performances financières à notre avis, et ces résultats marquent une évolution positive pour les deux", apprécie Royal Bank of Canada. La banque estime que l'entreprise est "bien placée" pour poursuivre sa bonne tendance.

"Danone commence à prendre de l'élan", souligne pour sa part Barclays. Citée par Reuters, JP Morgan considère, elle, que "le redressement" du groupe est "en bonne voie".

La Bourse de Paris apprécie ces résultats encourageants. Avec une hausse de 4%, Danone signe vers 15h40, la plus forte hausse d'un CAC 40 quasi stable (-0,04%).

Le groupe va, cette année, poursuivre son recentrage. Le mois dernier Danone a indiqué étudier ses options stratégiques, parmi lesquelles une vente, sur ses activités de produits laitiers Horizon Organic – souvent citée par les analystes comme une source de sous-performance pour le groupe – et Wallaby, qui représentent ensemble 3% de ses revenus annuels. L'entreprise n'a pas donné de montant, mais Stifel estime qu'elle pourrait en retirer environ 800 millions d'euros en cas de cession.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse