CREDIT AGRICOLE : Put warrant adapté à notre scénario baissier

(BFM Bourse) - CREDIT AGRICOLE constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Put P036S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 9.5 € et d’échéance courte au 19/06/2020. L'effet de levier est proche de 5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sur gap baissier ample le 24 février, puis sur bougie en marubozu noir le 25 février, le sous-jacent a successivement, sans aucune forme d'hésitation, enfoncé ses moyens mobiles courtes et longues à 20 et 100 jours (respectivement en bleu foncé et orange). Depuis, les volumes se sont renforcés, et le message baissier avec, d'autant que les clôtures proches des points bas de séances se sont enchaînées. Avis négatif à court terme.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier en se positionnant sur le warrant Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique P036S, sur CREDIT AGRICOLE, à 0.350 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 9.800 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de franchissement des 11.030 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.35 € PUT Objectif : 9.800 € Stop : 11.030 € Mnemo : P036S Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 9.50 € Echéance : 19/06/2020

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

