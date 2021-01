CREDIT AGRICOLE : Sélection d'un call adapté à notre scénario

(BFM Bourse) - CREDIT AGRICOLE constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call ES3AB émis par BNPPARIBAS, de prix d’exercice 11 € et d’échéance courte au 18/06/2021. Le levier est proche de 7.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action CREDIT AGRICOLE permet d'identifier une tendance haussière à moyen terme, depuis la formation d'un gap d'épuisement le 28 octobre. Parmi les facteurs graphiques dominants, nous avons relevé la présence de deux gaps de toute autre nature, haussiers, de poursuite et très rapprochés sur les cours de l'action CREDIT AGRICOLE, les 23 et 24 novembre. A aucun moment ils n'ont été menacés. La lecture technique en chandeliers japonais permet d'identifier une configuration en marubozu blanc datant de la séance du 09/11/2020. Selon l'analyse en chandeliers japonais, le marubozu blanc a des conséquences positives pour les cours. Il est caractérisé par un corps allongé, sans aucune ombre. Les volumes puissants, et son positionnement par rapport aux bougies précédente et suivante lui donnent encore plus de sens. Deux bougies similaires dans leur structure peuvent être observées les 1er et 04 décembre. L'entrée dans une figure de consolidation à plat en rectangle s'est réalisée sans retracement fort au regard de l'avancée initiale. Le scénario proposé est celui d'un rebond du sous-jacent en direction de la partie haute de ce rectangle vers 11 euros.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par BNPPARIBAS et de code mnemonique ES3AB, sur CREDIT AGRICOLE, à 0.250 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 11.000 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 9.730 €.

Le conseil WARRANT Achat à 0.25 € CALL Objectif : 11.000 € Stop : 9.730 € Mnemo : ES3AB Emetteur : BNPPARIBAS Strike : 11.00 € Echéance : 18/06/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime