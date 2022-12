Comcast class a : Wells Fargo relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a relevé lundi sa recommandation sur le titre Comcast de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours revu à la hausse de 30 à 38 dollars.



Dans une note de recherche, le broker explique désormais se montrer moins pessimiste concernant les activités de câblo-opérateur du groupe américain.



'Nous étions depuis longtemps vendeurs sur le titre Comcast, mais bon nombre des facteurs derrière notre opinion négative se sont aujourd'hui matérialisés, à commencer par la dévalorisation des métiers du câble sur fond de concurrence accrue liée à l'accès sans fil fixe (FWA) (processus d'accès à Internet à partir d'un réseau mobile, NDLR) et à la fibre optique', explique-t-il.



S'il dit se montrer aujourd'hui plus négatif sur NBCUniversal, le pôle médias du groupe, Wells Fargo considère que le titre Comcast présente désormais un niveau de risque réduit, avec une valeur intrinsèque qu'il situe autour de 38 dollars.



