Comcast class a : BPA au-dessus du consensus au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Comcast publie un BPA ajusté en repli de 6,6% à 71 cents au titre de son premier trimestre 2020, battant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 4,9% à 8,13 milliards.



A 26,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du câblo-opérateur et groupe de médias s'est tassé de 0,9%, avec une croissance de 4,5% des activités de câble plus que contrebalancée par des baisses de 7% chez NBCUniversal et de 3,7% chez Sky.



Comcast prévient que l'impact de la pandémie de Covid-19 devrait gagner en intensité au cours du deuxième trimestre 2020 et avoir un 'effet adverse significatif' sur ses résultats d'activités sur le court et moyen terme.



