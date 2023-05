Colas : Un CA en hausse de 9% à 2,6 milliards d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Colas présente aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires consolidé du 1ertrimestre 2023 s'élève à 2,6 milliards d'euros, en hausse de 9% par rapport au 1ertrimestre 2022 (+9% à périmètre et change constants).



L'activité ressort à 1,3 milliard d'euros en France (+3%); elle est en forte hausse à l'international et s'établit à 1,3 milliard d'euros (+14%, et +16% à périmètre et change constants).



Le carnet de commandes est à un niveau 'record' de 13 MdE, en hausse de 10% sur un an à change constant et hors principales acquisitions et cessions.



Le résultat opérationnel courant des activités est de -301 ME contre -291 ME au premier trimestre 2022. Le résultat net part du Groupe s'affiche à -253 ME (contre -232 ME au T1 2022).



Colas annonce un cash-flow libre de -324 ME à comparer à -308 ME au T1 2022. L'endettement financier net est de 769 ME contre 603 ME à fin mars 2022.



Pour l'avenir, Colas confirme son objectif de progression du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) et du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.



